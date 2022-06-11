Посещение корпуса межтерриториального роддома в Ухте после капитального ремонта





В Ухте завершился капитальный ремонт межтерриториального роддома.

Модернизация объекта стала возможной благодаря социальному партнёрству между Правительством Республики Коми и ПАО «Газпром». Обновлённое медучреждение посетили Глава Республики Коми Владимир Уйба, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта», депутат Госсовета Республики Коми Александр Гайворонский и мэр Ухты Магомед Османов.

https://rkomi.ru/news/2189