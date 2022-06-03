



Минцифры представило новый вид эко-контроля за недропользователями. Это платформа для сбора данных, основанная на технологии «интернета вещей». Преимущество в том, что все данные о состоянии окружающей среды (например, о качестве воды и воздуха) передаются инспекторам в режиме реального времени. А это значит, что и реагирование будет быстрым. При превышении норм концентрации выбросов в атмосферу или воду система сообщает о нарушителях и строит прогнозную модель распространения загрязнений. Новшество уже апробировано в некоторых регионах страны.