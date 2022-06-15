



Мэр Инты Владимир Киселёв ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала "Юрган". Трансляция начнется 15 июня в 20 часов. Прямая линия будет также вестись в официальных сообществах Центра управления регионом, администрации Инты и группе "Республика Коми" в "Вконтакте". Оставить вопросы жители Округа смогут в комментариях к трансляции в социальных сетях и через территориальные службы Общественной приёмной главы Коми.