



Интинских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником. На территории Округа осуществляют свою деятельность 610 субъектов малого и среднего бизнеса. Активным, инициативным и деятельным бизнесменам вручили благодарственные письма городской администрации. В рамках торжественной встречи предпринимателям рассказали о грантовой поддержке, моратории на проверки, изменениях существенных условий контрактов, налоговом режиме для самозанятых граждан и ряде комплексных мер поддержки предпринимательства.