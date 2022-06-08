Информационная программа «Новости» от 7.06.2022.





00:00 Выпуск

00:56 В Приполярье стартовала ремонтная кампания.

07:48 Сотрудники ЖЭКов приводят в порядок обслуживаемый жилфонд и придомовые территории.

14:11 Ремонтные работы проводятся в учреждениях образования и культуры.

16:22 Коммунальщики приступили к влажной уборке интинских дорог.

18:36 Прямая линия.

26:57 Учреждения образования и культуры готовятся к празднованию Дня России

31:11 На базе образовательных и спортивных учреждений открылись лагеря дневного пребывания.

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