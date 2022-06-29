Информационная программа «Новости» от 28.06.2022.





00:00 Выпуск

00:56 Капитальные и текущие ремонтные работы в самом разгаре.

11:05 Коми взяла шефство над городом Ровеньки в Луганской Народной Республике.

17:08 Интинцы, стоящие в очереди на переселение из районов крайнего севера, должны пройти перерегистрацию.

20:09 Интинская школьница отправилась в большое путешествие.

24:24 В Инте проводятся бесплатные занятия фитнесом на свежем воздухе.

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