Информационная программа «Новости» от 2.06.2022.





00:00 Выпуск

00:58 Интинская ТЭЦ завершает отопительный сезон

02:13 Мэр Инты отчитался о своей работе и деятельности городской администрации.

08:13 Горожане отметили Международный день защиты детей.

16:42 Жители Приполярья сделали свой выбор. Завершилось голосование за объекты благоустройства.

19:01 Сотрудники полиции призывают интинцев к бдительности.

22:24 Интинские школьники ярко, весело и спортивно проводили учебный год.

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