Информационная программа «Новости» от 2.06.2022.
00:00 Выпуск
00:58 Интинская ТЭЦ завершает отопительный сезон
02:13 Мэр Инты отчитался о своей работе и деятельности городской администрации.
08:13 Горожане отметили Международный день защиты детей.
16:42 Жители Приполярья сделали свой выбор. Завершилось голосование за объекты благоустройства.
19:01 Сотрудники полиции призывают интинцев к бдительности.
22:24 Интинские школьники ярко, весело и спортивно проводили учебный год.
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