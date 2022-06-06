Экологическая акция «Марафон зелёных дел» в Сыктывкаре





Республика присоединилась к Всероссийской экологической акции «Марафон зелёных дел». Сыктывкарские дачники устроили массовые субботники, любители речного отдыха привели в порядок прибрежные зоны, а в столичном Мичуринском парке отметили день эколога. Фотовыставка, эко-лектории и викторины, интерактивный музей и мастер-классы. Сделали ставку именно на экопросвещение. В этих вопросах должен помочь и партийный проект единоросов «Чистая страна». Так, партийцы в регионе поддержат тех, кто готов заниматься переработкой мусора.