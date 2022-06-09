Что увидят жители республики на «Коми ВДНХ» ?





В столице Коми началась подготовка к выставке «Достояние Севера». Она пройдёт в Сыктывкаре 27 августа, после двухлетнего перерыва. Такое поручение дал Глава республики. Место то же – площадка ТРЦ «Июнь». На ней будут представлены муниципалитеты и предприятия региона, представители малого и среднего бизнеса. Само мероприятие будет включать в себя три больших блока. Первый – выставочный. Это и стенды внутри торгово-развлекательного центра и экспозиция на парковке рядом – там будут представлены образцы техники, мобильная библиотека и спортивные площадки.