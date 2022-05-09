ВЕСНОВКА 2022 Часть 4 ПЕРВОМАЙ ГУЛЯЙ, РОССИЯ





Ну вот наконец то подошла пора ВЕСНОВКИ . Это пожалуй самое любимое время года. Здесь и пробуждение природы от зимней спячки, и рыбалка и охота. И жизнь в палатке. В общем это всё очень и очень круто ! Охота открылась, но из за холодов утка ещё не летит. Отмечаем праздник ПЕРВОМАЯ на берегу протоки. Отдыхаем на полную катушку ! Заказать палатку Алтай можно здесь : https://clck.ru/gjm4c Скидка по промокоду "Коми Рыбак" 5 % Лодку из ПНД заказывал здесь : https://vk.com/vezdehod11 Скидка 5 тысяч рублей по промокоду "Коми Рыбак". На остальной товар 5% Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! #весновка #палаткаАлтай #лодкаПНД