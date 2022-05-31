В Сыктывкаре состоялся первый весенний бал для школьников





В Администрации Главы Республики состоялся первый весенний бал для учащихся русской классической школы Сыктывкара. Торжественный вечер посетили ученики православной гимназии при свято-вознесенском храме и их родители. Гимназисты прочли стихи русских поэтов, исполнили классические произведения, и, как на любом балу, станцевали полонез. В завершение праздника сводный хор русской классической школы спел детскую песню «Давайте сохраним». Глава Коми Владимир Уйба отметил, что бал – начало новой доброй традиции, и ещё одна возможность подарить детям праздник и показать, что наши сердца всегда открыты для них.