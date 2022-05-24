Свыше 3 миллиардов 700 миллионов рублей на ремонт дорог





Свыше 3 миллиардов 700 миллионов рублей направят в Коми на ремонт дорог. Подготовительные работы уже начались, идёт и ямочный ремонт в южных и центральных районах республики. К массовым ремонтам дорожники приступят в июне. Финансирование идет из разных источников. Так, на средства нацпроекта, это 972 миллиона рублей, будет приведено в норму 36 километров дорожного покрытия и почти 60 метров мостов. Также будет смонтировано около 4 километров освещения вдоль автодорог.