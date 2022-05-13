Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»





Успешным может быть не только победитель олимпиад, но и среднестатистический школьник. Даже, казалось бы, не особо подающий надежды троечник. Раскрыть его способности может всероссийский конкурс «Большая перемена». Сейчас идет регистрация заявок на участие в нём. Кто может стать его участником, а главное, какие возможности получит в случае победы, об этом сыктывкарским школьникам рассказали федеральные представители конкурса.