



Совет директоров Группы Mondi принял решение о продаже российских активов. Их стоимость оценивается в 687 миллионов евро. В официальном сообщении компании сказано, что с момента публичного заявления от 10 марта этого года Совет директоров Группы Mondi проанализировал все возможные варианты действий в отношении интересов компании в России, и, учитывая свои корпоративные ценности и ответственность перед акционерами, принял решение о продаже российских активов. При этом, как отметили в компании, пока нет уверенности о сроках совершения сделки, а также о ее структуре.