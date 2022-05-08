Результат якобы «ремонтных посыпочных» работ на автодорогах Воркуты даже не НУЛЕВОЙ, а ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ





И ЗА ЧТО В ИТОГЕ БЛАГОДАРИТЬ???

На всех участках дорог г. Воркуты требуется произвести полноценный, качественный ремонт согласно ГОСТу с заменой верхнего слоя асфальта, а не посыпать ямы, выбоины непонятной, сомнительной фракцией из смеси черной породы и шлака, тем более, которая в дождь моментально вымывается!!!!!!

В данном ролике мы показали Вам несколько самых маленьких ям, выбоин. В ближайшее время выйдет сюжет, в котором мы покажем всю красоту воркутинских дорог с её шикарными ямами, выбоинами. В нем будет показана вся их красота, широта, долгота, глубина и высота во всем колорите.