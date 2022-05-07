Рабочая поездка в Чеченскую Республику





Владимир Уйба находится в рабочей поездке в Чеченской Республике

В международном аэропорту Грозного им. Ахмата-Хаджи Кадырова Главу Республики Коми встретили заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики Эльхан Сулейманов, министр МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов.

В населённом пункте Ханкала Глава Республики Коми Владимир Уйба совместно с Министром внутренних дел по Республике Коми, генерал-майором полиции Андреем Сицским посетили место дислокации сводного отряда полиции МВД по Республике Коми, поблагодарили за службу личный состав и поздравили с наступающим праздником – 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

https://rkomi.ru/news/2063