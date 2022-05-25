Информационная программа «Новости» от 24.05.2022.
00:00 Выпуск
01:06 Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.
04:56 Инта присоединилась к международной акции «Сад памяти».
07:59 Интинцы отметили День пионерии.
14:25 Инту посетит профессиональный боксер.
17:21 В Инте прозвенели «Последние звонки».
20:54 В дошкольных образовательных организациях прошли мероприятия, посвященные Международному Дню семьи.
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