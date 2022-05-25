Информационная программа «Новости» от 24.05.2022.





00:00 Выпуск

01:06 Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

04:56 Инта присоединилась к международной акции «Сад памяти».

07:59 Интинцы отметили День пионерии.

14:25 Инту посетит профессиональный боксер.

17:21 В Инте прозвенели «Последние звонки».

20:54 В дошкольных образовательных организациях прошли мероприятия, посвященные Международному Дню семьи.

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