Информационная программа «Новости» от 19.05.2022.
00:00 Выпуск
00:56 Сезонный подъем уровня воды в реке под контролем.
05:05 Обсуждение инициатив по проекту «Народный бюджет».
10:02 Библиотекари проведут литературно — фольклорный фестиваль «Ловья кыв».
14:25 Инту посетили представители МЧС Республики Коми.
17:21 В Приполярье проводятся профилактические рейды по обеспечению пожарной безопасности.
20:54 Участницы турнира по стрельбе из пневматической винтовки отмечены наградами.
23:02 В середине мая к работе приступила первая смена отряда мэра.
25:10 В общеобразовательных организациях начали звенеть «Последние звонки».
29:07 В распоряжении спортсменов городской сборной по силовым видам спорта появились новые тренажеры.
31:52 В художественном отделении ДШИ открылась выставка Ирины Коробовой, выпускницы ДШИ.
се выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ