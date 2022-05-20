Информационная программа «Новости» от 19.05.2022.





00:00 Выпуск

00:56 Сезонный подъем уровня воды в реке под контролем.

05:05 Обсуждение инициатив по проекту «Народный бюджет».

10:02 Библиотекари проведут литературно — фольклорный фестиваль «Ловья кыв».

14:25 Инту посетили представители МЧС Республики Коми.

17:21 В Приполярье проводятся профилактические рейды по обеспечению пожарной безопасности.

20:54 Участницы турнира по стрельбе из пневматической винтовки отмечены наградами.

23:02 В середине мая к работе приступила первая смена отряда мэра.

25:10 В общеобразовательных организациях начали звенеть «Последние звонки».

29:07 В распоряжении спортсменов городской сборной по силовым видам спорта появились новые тренажеры.

31:52 В художественном отделении ДШИ открылась выставка Ирины Коробовой, выпускницы ДШИ.

се выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

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