Информационная программа «Новости» от 17.05.2022.





00:00 Выпуск.

00:49 В микрорайоне Восточный проводится модернизация уличного освещения.

03:18 Интинцам необходимо выбрать территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году.

07:26 Руководство округа инициировало проведение общегородского субботника.

11:25 Работники учреждений культуры и спорта внесли свой вклад в благоустройство города. 19:47 В свободное от уроков время школьники с радостью выходят на субботники.

25:45 В Инте прошло патриотическое мероприятие под названием «Костер памяти».

30:58 Тренировка членов общества инвалидов по игре бочча.

34:47 Центр национальных культур осуществил свою давнюю мечту и организовал на улице праздничные гулянья.

42:08 Инте вновь прошел концерт первоклассников.

45:42 Юные спортсмены команды по хоккею с шайбой "Барсята" завершили спортивный сезон.