Главный налоговик о главном





В условиях экономических санкций в сфере налогового администрирования принят целый комплекс новых мер поддержки. О некоторых из них накануне рассказала руководитель налоговой службы региона Галина Пилипенко в ходе Прямой линии проекта «Объясняем.РФ». Это изменение расчета пеней, мораторий на банкротство, реструктуризация задолженности, приостановление блокировки счетов. Отсрочка для субъектов, работающих по упрощенной системе налогообложения и отсрочка по уплате страховых взносов. Также существуют отраслевая и поддержка для граждан. Подробно обо всем можно узнать на сайте налоговой службы в разделе «Меры поддержки — 2022».