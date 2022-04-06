Заседании Координационного Совета предпринимателей Округа.





Мониторинг цен, содействие занятости, обеспечение лекарственными препаратами, исполнение принятых публичных обязательств в жилищно-коммунальной сфере, деятельность трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти и ряд других вопросов были затронуты на заседании Координационного Совета предпринимателей, прошедшем в городской администрации. В ходе встречи специалисты мэрии рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан в республике Коми, в том числе в условиях ухудшения экономической ситуации.