ЗАКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2021-2022 ПОСЛЕДНИЙ ЛЁД ПОДГОТОВКА К ВЕСНОВКЕ Часть 1





Весна стремительными темпами набирает обороты. Снег и лёд тают на глазах. На Печору уже не выйти, да и на озёрах лёд с каждым днём становится всё опаснее. Еду на закрытие зимнего сезона. А по пути завожу вещи, необходимые для наступающего, весеннего сезона. ВЕСНОВКА не за горами. Скоро, очень скоро будет ОХОТА, РЫБАЛКА и ЖИЗНЬ В ПАЛАТКЕ ! Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь: https://vk.com/buks1ru Скидка 4% по промокоду "КОМИ РЫБАК" #жизньвтайге #закрытиесезона #последнийлёд