Встреча с росгвардейцами, вернувшимися с военной спецоперации на Украине





Владимир Уйба встретился с росгвардейцами, вернувшимися из командировки в район проведения военной спецоперации на Украине

Глава Республики Коми поблагодарил сотрудников ОМОН «Зырянин» и СОБР «Заря» Управления Росгвардии региона за мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

Участники встречи почтили память павших минутой молчания.

Владимир Уйба вручил сотрудникам Росгвардии Благодарности Главы Республики Коми. Начальник Управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров вручил ведомственные награды и отметил высокий уровень профессиональной подготовки офицеров, поблагодарил их за добросовестное выполнение служебного долга и проявленные при этом мужество и героизм.

https://rkomi.ru/news/2045