



В селе Выльгорт Сыктывдинского района состоялись Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы Юрия Широкова

Участников приветствовал Глава Республики Коми Владимир Уйба. Почётным гостем турнира стал российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион, чемпион Мира, Европы и России Хаджимурад Магомедов.

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет на призы I вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Коми Юрия Ивановича Широкова прошли на базе спортивного центра «ОШПИ». Они собрали свыше 150 сильнейших спортсменов из Калининградской, Ленинградской, Воронежской, Московской, Тульской областей, республик Тыва, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Карелия, Коми, Удмуртской республики, Северной Осетии-Алании, а также из Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга.

https://rkomi.ru/news/1980