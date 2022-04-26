«Время спорта». Первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья».





В Инте прошло первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья». Ветераны-хоккеисты показали высокий уровень мастерства на льду и порадовали любителей этого вида спорта захватывающими и динамичными играми. За 2 дня было сыграно 6 матчей. Соревнования проходили в корте имени Виктора Жлуктова СШ «Интинская». В республиканском первенстве приняли участие 4 команды.

Для интинцев и всех приезжих спортсменов республиканское первенство между командами ветеранов стало одним из главных зимних событий спортивной жизни Инты и собрало самых преданных болельщиков. Хоккеисты и зрители с удовольствием провели выходные дни.

По итогам игр главный приз "Кубок Приполярья" завоевала команда «Ухтанефтегаз» из Ухты. Почетное второе место заняла команда «Кöрт Айка» МО МР «Корткеросский». Бронза досталась ХК «XX век» г.Инта, на 4м месте в турнирной таблице разместилась «Северная олимпия» из Сыктывкара.

Лучшими игроками республиканского первенства признаны: Петр Кученко (г.Инта), защитник — Евгений Мельник (г.Ухта), нападающий — Илья Гуревич (г.Сыктывкар), вратарь — Олег Садомов (Корткерос), Константину Шабалину (Корткерос) вручили приз зрительских симпатий.