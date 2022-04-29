Визит руководителя Службы стройжилтехнадзора Коми.





Инту посетила исполняющая обязанности руководителя Службы стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева. В рамках рабочего визита она осмотрела несколько городских объектов, которые будут отремонтированы по федеральным и региональным программам. Проведены совещания с руководством муниципалитета, управляющими компаниями, энергетиками, специалистами государственной жилищной инспекции. Отдельная встреча была организована с интинцами, у которых возникли вопросы по начислению корректировок за тепло.