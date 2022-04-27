✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.04.2022





00:14 — ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В районной администрации состоялось заседание Совета муниципального района «Сосногорск» IV созыва. Депутаты обсудили различные текущие вопросы.

02:18 — ПАРЛАМЕНТСКИЙ УРОК

В рамках празднования Дня местного самоуправления для школьников муниципалитета прошли «парламентские уроки». Ребятам рассказали о формировании органов местного самоуправления на примере Совета городского поселения «Сосногорск». Кроме этого, старшеклассник узнали о работе территориальной избирательной комиссии.

04:45 — ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ПЛЕНУМ

Накануне майских праздников члены Сосногорской районной организации ветеранов провели пленум, на котором подвели итоги работы за прошедший год, а также наметили планы на будущее.

09:04 — СОТРУДНИКИ ГИБДД ПООБЩАЛИСЬ С СОСНОГОРЦАМИ

В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию с сотрудниками отдела ГИБДД. Позвонившие интересовались новыми правилами прохождения техосмотра, которые начали действовать в конце прошлого года.

11:17 — СПАСАТЬ ЖИЗНИ И НЕ ЖДАТЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Елена Стаканова в сосногорском отделении скорой помощи трудится уже 20 лет. Эта работа была ее мечтой с детства, и в своем выборе она никогда не сомневалась. Быть фельдшером скорой можно только по зову сердца – уверена Елена Сергеевна.

14:33 — РАВНЕНИЕ НА «ПОБЕДУ»

В кадетской школе проходит муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» — в этом году она посвящена 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В игре участвуют старшеклассники школ города, 7 команд.

16:24 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

Заведующий взрослым амбулаторно-поликлиническим подразделением ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» Елена Бикчурина Об эпидемиологической ситуации