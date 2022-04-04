✳ Вести Тимана. Сосногорск | 04.04.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ВОПРОСЫ СУДЕБНОМУ ПРИСТАВУ
Должников с годами меньше не становится. Работы у судебных приставов только увеличивается, если за первый квартал прошлого года сосногорским отделом было возбуждено 8 000 исполнительных производств, то за этот же период 2022 их перевалило уже за 11 000.
02:17 — КЛАДЕЗЬ НАРОДНОЙ ДУШИ
В библиотеке имени Якова Рочева торжественно открыли Год культурного наследия народов России. Первым мероприятием стало собрание клуба «Рябинушка», посещают который сосногорцы почтенного возраста
06:09 — БИНГО!
Молодежный интеллект-центр «МОСТ» на базе библиотеки имени Якова Рочева предлагает поучаствовать в челлендже «Литературное и кино-бинго». Читателям предлагается 2 поля – одно посвящено книгам, второе – фильмам. В течение года участники читают или смотрят кино в соответствии с заданиями, указанными в клетках.
06:22 — ХОККЕЙ 40+
В Сосногорске завершился Чемпионат Республики Коми по хоккею среди мужчин старше сорока лет. Участие в соревнованиях приняли хозяева площадки, а также команды из Ухты, Инты и Усинска.