В Академии Госслужбы началась переподготовка врачей





25 главных врачей, их заместители и заведующие отделениями сегодня сели за парты. До конца октября на базе академии Госслужбы их ждет интенсивная профессиональная переподготовка. Преподаватели регионального ВУЗа, федеральные специалисты – доктора медицинских наук, эксперты по управленческим вопросам, руководители предприятий и директора научных исследовательских институтов, а также бизнес-тренеры и экономисты расскажут, как стать эффективным руководителем медучреждения.