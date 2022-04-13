Ценный подарок ко Дню Победы. В квартирах ветеранов завершается проведение ремонтных работ.





В преддверии Дня Победы в Великой отечественной войне в квартирах интинских ветеранов проводится бесплатный ремонт. Работы выполняются разные, пожилые люди сами решают, что им необходимо обновить в доме. Несколько человек пожелали сделать косметический ремонт в ванных комнатах, заменить сантехнику. Ветераны, проживающие в селах Округа, заказали строительные материалы: сайдинг и дерево. Большинство тружеников тыла и детей войны попросили заменить старые деревянные окна на пластиковые.