Студия 11. 29.04.22
— К высоким достижениям. О работе проекта «Даже в малом – быть профессионалом!»
— О культуре народов России. Работы лучших фотографов страны представлены в Финно-угорском центре.
— Паганини русской балалайки. Спустя десять лет Алексей Архиповский вновь в Сыктывкаре
— Сохранить историю. Как в деревне Скитской продлевают жизнь старинных оветных крестов.
— На страже безопасности. Пожарная охрана готовится отметить свой профессиональный праздник.
-Привет из Корткероса! Северин Арпа продолжает исследовать самые интересные места нашей Республики.