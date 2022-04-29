Студия 11. 29.04.22





— К высоким достижениям. О работе проекта «Даже в малом – быть профессионалом!»

— О культуре народов России. Работы лучших фотографов страны представлены в Финно-угорском центре.

— Паганини русской балалайки. Спустя десять лет Алексей Архиповский вновь в Сыктывкаре

— Сохранить историю. Как в деревне Скитской продлевают жизнь старинных оветных крестов.

— На страже безопасности. Пожарная охрана готовится отметить свой профессиональный праздник.

-Привет из Корткероса! Северин Арпа продолжает исследовать самые интересные места нашей Республики.