Совещание работников культуры МОГО «Инта»





Многочисленные онлайн-проекты, конкурсы, акции, выставки, экскурсии и концерты. Покупка оборудования, проведение ремонтов, активное участие в региональных и федеральных проектах. Творческие и трудолюбивые сотрудники учреждений культуры в свой профессиональный праздник подвели итоги работы за 2021 год, а также поделились планами и перспективами на ближайшее время.

Сфера культуры Инты держится на творчестве и энтузиазме людей, влюбленных в свое дело. Работники культуры обладают удивительным умением превращать серые будни в праздник.