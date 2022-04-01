С сегодняшнего дня в России на 8,6% проиндексированы социальные пенсии





Они начнут поступать гражданам в апреле по стандартному графику доставки. Повышение затрагивает около 4 миллионов человек. В Коми увеличение коснётся 21 тысячи. Будут повышены выплаты, в том числе участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. А также военнослужащим и чернобыльцам, и членам их семей. Всего для индексации пенсий из федерального бюджета до конца года будет направлено 33 миллиарда 700 миллионов рублей.