Резерв управленческих кадров сформирован





Резервисты команды Главы Коми получили дипломы об успешном прохождении образовательной программы. Пятый поток резерва управленческих кадров был сформирован на конкурсной основе на три года. За это время перспективные и уже успешные руководители не только прошли обучение в Академии Госслужбы Коми, но и разработали 18 проектов, направленных на социально-экономическое и культурное развитие региона, решение конкретных проблем отрасли, территории или развития предприятия. Лучший проект получил признание.