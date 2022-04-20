Получить медсправку водителям стало сложнее





Получить справку о состоянии здоровья водителям стало сложнее. Об этом в ходе прямой линии в Общественной приёмной Главы Коми посетовали дозвонившиеся. Напомним, с 1 марта вступили в силу новые правила медосвидетельствования. Теперь при обнаружении у гражданина определённых заболеваний придётся сдавать дополнительный анализ. А именно – маркЁры на хроническое злоупотребление алкоголем. Зам. главного врача Республиканского наркодиспансера отметил, что мера нужна, чтобы ужесточить контроль за теми, кто садится за руль нетрезвым.