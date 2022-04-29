Передача новых пассажирских автобусов Усть-Цилемскому району





Усть-Цилемский район получил новые пассажирские автобусы.

Глава Республики Коми Владимир Уйба передал в собственность муниципалитета 2 автобуса марки ПАЗ для перевозки пассажиров по межпоселенческим и межмуниципальным маршрутам.

Приобретённые автобусы – российского производства, каждый из них рассчитан на 24 посадочных места и оснащён устройством вызова экстренных оперативных служб. На их приобретение из республиканского бюджета было выделено более 7 миллиона рублей.

https://rkomi.ru/news/2044