Обращение к градоначальнику Воркуты, Шапошникову Я А





Дорогой Ярослав Анатольевич.

Дорогой, потому что очень уж Вы дорого обходитесь городу и его жителям и дело не только в Вашей почти 10 миллионной зарплате.

28 февраля вы заявили в СМИ, что дороги города в скором времени почистят, но нужно немного потерпеть. В двадцатых числах марта выпало еще немного снега. Прошел месяц, но дороги, тротуары, пешеходные переходы, а также дворы города, как были в ужасном состоянии, так и остались в ужасном состоянии. Самое главное, что центральные дороги вроде бы чистят, но проблема остается.

Прошу официально дать ответ, когда наконец-то качественно почистят дороги, тротуары, устранят колейность, наведут порядок в городе с пешеходными переходами. Назовите конкретные сроки, когда наконец-то произойдет это чудо: день, два, неделя, месяц.

Или людям нужно потерпеть до июня, когда снег, лед растает и дороги станут еще хуже из-за ужасного состояния асфальтового покрытия.

Также у меня к Вам предложение:

если Вы не видите проблему состояние дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в городе, поселках или Вам их не показывают, то предлагаю в назначенный Вами день, в любое время дня и ночи, на моем автотранспорте или на Вашем служебном, проехать со мной, руководителем телеканала «ТВ ГАЛО» (ТНТ Воркута) Геннадием Князевым по улицам и дворам нашего города.

Обещаю показать Вам всю красоту возникшей проблемы. Заодно и снимем реальный, правдивый сюжет о состоянии воркутинских дорог.

Генеральный директор ________________ Г. С. Князев

Приношу свои извинения за возникшие проблемы со звуком