Новые задачи для общественников





Общественные советы – помощники власти в решении проблем граждан. Об этом на семинаре-совещании для муниципальных властей и общественных лидеров заявил Глава Коми. Владимир Уйба отметил: Общественная палата республики и муниципальные общественные советы играют большую роль в улучшении качества жизни наших граждан. Ведь именно они, будучи на местах, наиболее остро видят проблемы, которые волнуют людей. Важно не только знать о нуждах жителей, но и владеть инструментами, с помощью которых можно им помочь. Это касается и мер поддержки, и знания действующего законодательства. А ещё важно, чтобы муниципальные власти и общественники работали в тесной связке.