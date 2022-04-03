Музыкальное шоу “ИНТАGoOn”
20 Марта на сцене центрального дворца культуры и техники состоялась премьера нового оригинального музыкального проекта «ИНТАGoOn». Первый концерт яркого, грандиозного и долгожданного интинцами шоу собрал полный зал.
«ИНТАGoOn» — шоу долгожданное не только для зрителей, но и для самих участников.
Для каждого из них это новый неизведанный мир. О новом грандиозном проекте под названием «ИНТАGoOn» Дворец культуры объявил в начале этого года, сразу после новогодних праздников.
Выступление участников:
11:06 Андрей Семёнов
15:56 Дарья Гавриленкова
21:22 Юлия Гудимова
28:32 Антон Каминский
34:34 Андрей Федорко
40:06 Екатерина Сомова
50:02 Андрей Федорко
54:03 Юлия Гудимова
57:44 Антон Каминский
01:00:28 Андрей Семёнов
01:04:45 Екатерина Сомова
01:08:32 Дарья Гавриленкова
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