Музыкальное шоу “ИНТАGoOn”





20 Марта на сцене центрального дворца культуры и техники состоялась премьера нового оригинального музыкального проекта «ИНТАGoOn». Первый концерт яркого, грандиозного и долгожданного интинцами шоу собрал полный зал.

«ИНТАGoOn» — шоу долгожданное не только для зрителей, но и для самих участников.

Для каждого из них это новый неизведанный мир. О новом грандиозном проекте под названием «ИНТАGoOn» Дворец культуры объявил в начале этого года, сразу после новогодних праздников.

Выступление участников:

11:06 Андрей Семёнов

15:56 Дарья Гавриленкова

21:22 Юлия Гудимова

28:32 Антон Каминский

34:34 Андрей Федорко

40:06 Екатерина Сомова

50:02 Андрей Федорко

54:03 Юлия Гудимова

57:44 Антон Каминский

01:00:28 Андрей Семёнов

01:04:45 Екатерина Сомова

01:08:32 Дарья Гавриленкова

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