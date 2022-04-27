«Лица Победы». Важный проект в преддверии Дня победы





Принять участие могут все, кто хранит фотографии своих родственников времён войны. Для этого достаточно загрузить сканы или фото бумажных снимков в архив на сайте проекта 9may.mail.ru или в мини-приложениях в Одноклассниках и ВКонтакте. Загруженные фотографии проанализирует технология распознавания лиц Vision и при обнаружении совпадений сообщит о тех, кто уже добавлял фото этого же героя. Таким образом, авторы проекта хотят помочь связаться разлучившимся родственникам и найти другие ранее неизвестные снимки времён Великой Отечественной войны.