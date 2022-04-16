Концерт ансамбля коми песни «Югыд войяс».





Настоящий подарок преподнесли горожанам воркутинцы. Ансамбль коми песни «Югыд войяс» выступил для интинцев в Центре национальных культур с концертом. Воркутинские артисты собрали полный зал поклонников и ценителей коми песни.

Впервые творческий коллектив из Заполярья приехал в Инту в 2017 году на 20ти летний юбилей Центра национальных культур. С тех пор ЦНК Инты и Воркуты поддерживают теплые и дружественные отношения, тесно сотрудничают и приезжают друг к другу в гости.

Ансамбль «Югыд войяс» является дипломантом многочисленных городских и республиканских конкурсов. Это первый и единственный взрослый вокальный самодеятельный коми коллектив в Воркуте. В его состав входят воспитатели, учителя, музыкальные работники, сотрудники различных учреждений Заполярья – те, кто является искренним поклонником народной и современной коми песни.

Концертная программа получилась очень яркой. Интинцы встречали и провожали Воркутинских артистов бурными аплодисментам.