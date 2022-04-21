



Лето не за горами. Россияне заранее заказывают туры и путевки, приобретают авиабилеты. Часто это происходит в сети Интернет. Покупателю не нужно никуда ехать и стоять в очереди. Выбрали рейс, дату, оплатили билет и тут же его получили. Однако в этой простоте и удобстве кроется и обратная сторона – интернет-мошенничество. Какие виды виртуальных афер существуют и как уберечься от них, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Морохина.