Информационная программа «Новости» от 5.04.2022.





00:00 Выпуск

00:58 В республике Коми объявлен старт благотворительного марафона.

03:37 Сотрудники МЧС призывают жителей Округа соблюдать правила пожарной безопасности.

04:57 Заседании Координационного Совета предпринимателей Округа.

09:37 В Минздраве заявили об угрозе распространения нового варианта «омикрона».

11:00 В Инте стартует программа временного трудоустройства несовершеннолетних.

15:52 В республике завершился конкурс профессионального мастерства «Формула успеха».

25:20 «Тотальный диктант – 2022».

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