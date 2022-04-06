Информационная программа «Новости» от 5.04.2022.
00:00 Выпуск
00:58 В республике Коми объявлен старт благотворительного марафона.
03:37 Сотрудники МЧС призывают жителей Округа соблюдать правила пожарной безопасности.
04:57 Заседании Координационного Совета предпринимателей Округа.
09:37 В Минздраве заявили об угрозе распространения нового варианта «омикрона».
11:00 В Инте стартует программа временного трудоустройства несовершеннолетних.
15:52 В республике завершился конкурс профессионального мастерства «Формула успеха».
25:20 «Тотальный диктант – 2022».
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