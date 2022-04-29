Информационная программа «Новости» от 28.04.2022.





00:00 Выпуск.

01:13 Заседание Совета МОГО «Инта»

06:46 Визит руководителя Службы стройжилтехнадзора Коми.

12:03 Заседание КЧС.

17:23 Прямая линия по вопросам ЖКХ.

25:28 Реорганизация ИПТ.

30:35 Репетиция спектакля «Чучело» .

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