Информационная программа «Новости» от 28.04.2022.
00:00 Выпуск.
01:13 Заседание Совета МОГО «Инта»
06:46 Визит руководителя Службы стройжилтехнадзора Коми.
12:03 Заседание КЧС.
17:23 Прямая линия по вопросам ЖКХ.
25:28 Реорганизация ИПТ.
30:35 Репетиция спектакля «Чучело» .
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