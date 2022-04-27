Информационная программа «Новости» от 26.04.2022.
00:00 Выпуск.
01:09 «Народный бюджет»
05:20 Назван размер новой выплаты на детей от 8 до 17 лет в Коми.
08:08 Награждение талантливых и одаренных детей.
13:49 Стратегическая сессия для работников культурно-досуговых учреждений.
16:03 В детской школе искусств прошли мастер-классы и концерт музыкантов-профессионалов республики Коми.
24:33 В Инте состоялся конкурс «Безопасное колесо».
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