Информационная программа «Новости» от 21.04.2022.





00:00 Выпуск.

00:57 В Инте прошла командно-штабная тренировка по гражданской обороне.

04:16 Регоператор приступил к замене устаревших лифтов на современные.

07:36 В городской администрации прошло торжественное награждение.

11:06 Для интинских школьников провели экскурсию в администрацию города.

20:07 Врачи приглашают интинцев на вакцинацию.

28:08 В образовательных организациях Инты проходит патриотическая акция «Знамя Победы».

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