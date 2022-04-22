Информационная программа «Новости» от 21.04.2022.
00:00 Выпуск.
00:57 В Инте прошла командно-штабная тренировка по гражданской обороне.
04:16 Регоператор приступил к замене устаревших лифтов на современные.
07:36 В городской администрации прошло торжественное награждение.
11:06 Для интинских школьников провели экскурсию в администрацию города.
20:07 Врачи приглашают интинцев на вакцинацию.
28:08 В образовательных организациях Инты проходит патриотическая акция «Знамя Победы».
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