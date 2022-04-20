Информационная программа «Новости» от 19.04.2022.
00:00 Выпуск.
01:01 Стартовал сезон капитальных ремонтных работ в МКД.
03:19 В нашем городе будет построен частный приют для бездомных животных с вольерами.
06:58 Инта получила грант Главы Республики Коми Владимира Уйба на развитие народных инициатив.
08:56 Голосование за объекты благоустройства по федеральной программе «ФКГС»
11:03 Врачи приглашают горожан на диспансеризацию и вакцинацию.
17:43 Православные готовятся к Светлой Пасхе.
22:17 В республике Коми стартует конкурс "Ученик года 2022".
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