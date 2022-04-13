Информационная программа «Новости» от 12.04.2022.





00:00 Выпуск

00:54 Ценный подарок ко Дню Победы. В квартирах ветеранов завершается проведение ремонтных работ.

05:51 Не пройти, не проехать. Управляющие компании оказались не готовы к приходу весны.

10:16 Владельцы торговых объектов обязаны содержать территории своих предприятий в надлежащем состоянии.

12:53 До лета должны быть стерилизованы около 100 бездомных собак.

20:20 В Инте прошел Тотальный диктант.

26:26 Талантливые интинские школьники покоряют вершины различных олимпиад.

31:01 В Инте прошла ярмарка декоративно-прикладного творчества.

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