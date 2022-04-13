Информационная программа «Новости» от 12.04.2022.
00:00 Выпуск
00:54 Ценный подарок ко Дню Победы. В квартирах ветеранов завершается проведение ремонтных работ.
05:51 Не пройти, не проехать. Управляющие компании оказались не готовы к приходу весны.
10:16 Владельцы торговых объектов обязаны содержать территории своих предприятий в надлежащем состоянии.
12:53 До лета должны быть стерилизованы около 100 бездомных собак.
20:20 В Инте прошел Тотальный диктант.
26:26 Талантливые интинские школьники покоряют вершины различных олимпиад.
31:01 В Инте прошла ярмарка декоративно-прикладного творчества.
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