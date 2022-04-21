Идёт активное голосование за объекты благоустройства





Жители 8 городов и 1 поселка Коми голосуют за объекты для благоустройства в своих муниципалитетах. Набравшие наибольшее количество голосов территории попадут в адресный перечень федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это значит, что именно эти объекты будут отремонтированы в будущем 2023 году. А чтобы было учтено как можно больше голосов, на улицах этих муниципалитетов работают волонтеры. Они помогают жителям сделать свой выбор.