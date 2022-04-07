И СНОВА НА ЛЕСНУЮ РЕЧКУ 4 ДНЯ В ГЛУХОЙ ТАЙГЕ Часть 4 Вечер в лесной избе Приветы





Мы уже попрощались с этой лесной речкой, так как по календарю должна была быть уже весна, и речка в это время бывает иногда уже открыта. Но в этом году зима отступать не собирается, весной даже и не пахнет. А это значит мы снова едем на лесную речку. 4 дня будем жить в глухой тайге, наедине с природой … Гости уехали домой, мы снова вдвоём. Душевно проводим вечер в лесной избе. Приветы друзьям с канала. Поддержать канал можно очень просто : 1) Подписаться на канал 2) Поставить Лайк 3) Оставить комментарий 4) Поделиться этим роликом в соц.сетях (репост) 5) Карта СБ 2202 2003 9597 6283 Всем огромное спасибо за поддержку ! Фанарик ARMYTEK можно заказать здесь : https://www.armytek.ru/ 15 % скидки на любой товар на этом сайте по промокоду "КОМИРЫБАК" Подводная камера Calypso https://clck.ru/aiDBr

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